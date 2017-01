Prefeita de Nova Redenção pede na Serin apoio para a Festa de São Sebastião

Apesar das dificuldades enfrentadas diante de uma prefeitura que recebeu cheia de problemas causados pela gestão anterior, a prefeita Guilma Gottschall Soares, de Nova Redenção, em plena Chapada Dimantina, já está percorrendo os gabinetes governamentais em busca de soluções. Nesta quarta-feira, 11/01, na capital baiana, ela foi recebida em audiência pelo secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Governo da Bahia.

No encontro na Serin, a prefeita Guilma Soares solicitou a intermediação do secretário Josias Gomes o apoio do Estado na realização da 60ª edição da Festa de São Sebastião, padroeiro de Nova Redenção, um dos municípios turísticos banhado pelo Rio Paraguaçu, em meio aos contrafortes serranos da Chapada Diamantina. A festa popular e religiosa está programada para os dias 20 e 21 de janeiro, movimentando a cidade e o turismo da região.

“O festejo em homenagem a São Sebastião tem grande tradição cultural em nosso município. Mas diante do atual cenário econômico, este ano a comemoração precisa muito do apoio do Governo do Estado”, apelou a prefeita de Nova Redenção.

A prefeita chegou acompanhada pelo deputado estadual Zé Neto (PT), que também falou durante a audiência. “A cooperação da Serin junto à Bahiatursa – através de seu dirigente Diogo Medrado – ´re fundamental para viabilizar esse importante apoio que fará com que essa festa tenha o êxito esperado”, apelou o deputado Zé Neto.

Eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no pleito de outubro com 59,65% dos votos válidos, a prefeita Guilma conta com a representação do mandato do deputado estadual Zé Neto, líder do governo na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba).