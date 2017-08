Povoado de Terra Boa ganha parque infantil ajardinamento ecológico em Boa Vista do Tupim

Os moradores do Povoado de Terra Boa estão entusiasmados com as iniciativas do Governo da Reconstrução, que nesta semana concluiu uma série de serviços que beneficiam toda coletividade. A Prefeitura instalou um Parque Infantil na praça, que se tornou o point das brincadeiras e alegrias da criançada, que curtem e se divertem nos equipamentos de lazer.

Os jardins e canteiros também ganharam novo visual pois a Administração Municipal implantou grama, plantas ornamentais e decorou os espaços públicos com objetos recicláveis, que produzem flores e muitas cores vivas, dando uma repaginada no meio urbano da com unidade.

Zelando o meio ambiente

Quem comemora com entusiasmos essas melhorias urbanas é a vereadora Ivanice Araújo dos Anjos Santos(PSB), a popular Nininha, que agradece ao prefeito Dinho Campos por ter colocado em execução o Projeto de Indicação de sua autoria, aprovado pela Câmara pela Vereadores. Além de destacar a atitude do prefeito favorecendo sua comunidade, Nininha destaca o trabalho de ajardinamento ecológico conduzido pelo engenheiro ambiental Gerson França, que utilizou objetos recicláveis, gerando canteiros suspensos, e decorativos numa demonstração de uso sustentável do meio ambiente, ao utilizar materiais recicláveis transformando-os em obras de arte.

Além da garotada curtindo o parque infantil a população se deslumbra diante do ambiente aprazível que toma conta das ruas e praça da localidade.