Povo sai às ruas de Utinga em defesa de Joyuson, repudiando as calunias e difamações

Na noite desta sexta-feira, 8/9, milhares de utinguenses se juntaram aos moradores do Bairro Liberdade para receber o candidato a prefeito Joyuson Vieira Santos (PSL), que chegou acompanhado por seu vice, o advogado Átila Caraoglan, onde uma multidão protestou contra a onda criminosa de agressões verbais, mentiras, difamações e calúnias que vem sendo espalhadas pelo grupo político liderado pelo atual prefeito, Alberto Muniz (PSB), candidato a reeleição. “Isso é uma demonstração de desespero do prefeito, pois já sabe que vai perder a eleição e passou a usar golpes baixos, ilegais e antidemocráticos”, bradou o vereador Eliano Ferreira Lima, o popular Nanan (PSDB), candidato a reeleição.

O que seria uma modesta reunião marcada pela coligação “A força do Povo”, liderada pelos partidos PSL / PSDB / PT / PTN / PTB / PPL / PV / PP, se transformou em uma grande concentração que precisou de mine-trio como palanque para as lideranças falarem apoiando e defendendo Joyuson, considerado o favorito para vencer as eleições no dia 2 de outubro.

Centenas de adesões esvaziam a candidatura do prefeito

“A campanha para a reeleição do atual prefeito não tá nada boa, por isso ele entrou em desespero”, comentaram os moradores do Liberdade. Muitos justificaram: “Ele acha que o povo é bobo, é? O preguiçoso abandonou a cidade, faz uma péssima administração e nestes quatro anos não trouxe nenhum beneficio para nosso bairro”, comentou dona Luzia, moradora daquela comunidade. Seu José pedreiro, chegou a acrescentar: “Parece que ele ficou inimigo da gente só porque foi Joyuson quem fundou a nossa comunidade. Quando prefeito, Vieira distribuiu mais de mil lotes para a população, depois, construiu 250 moradias populares, com água encanada, esgoto e energia, além de iluminar todas as ruas”.

O que mais vem pesando na campanha de Muniz “é a enxurrada de adesões de candidatos a vereadores que saem de sua base, lideranças populares, além de famílias de todas as regiões do município e dos bairros da cidade, que resolveram abandonar o barco do “prefeito devagar”. Informou a líder popular feminista, Nize Reis, que ajuda na coordenação da campanha de Joyuson.

Adesões e criticas

Durante a concentração vários líderes que aderiram, deitaram falação criticando o prefeito. O desportista Paulão de Mailde, candidato a vereador de Utinga pelo PTN, nº 19.456, que há anos vem realizando um trabalho esportivo voluntário em apoio as crianças e adolescentes, desabafou: “Desprezo esse prefeito, porque nunca me ajudou para eu realizar minhas atividades esportivas, apesar de minha família ter acompanhado ele por mais de 20 anos”. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Utinga, Erenilto Sena dos Santos, o popular Nego do Sindicato, “esse foi o pior prefeito para a zona rural”, disse Nego, afirmando que saiu candidato a vereador para ajudar a derrotá-lo. “Ele abandonou a zona rural, vivemos em clima de total insegurança e nunca respeitou nem atendeu aos pedidos da diretoria do STR, que sempre acompanhou a politica dele. “Estamos apoiando Jouyson, porque esse sim, fez muito para a cidade e a zona rural”, desabafou Nego do Sindicato, que é o candidato Nego do Pau Peba, com o nº 54.123.