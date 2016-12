Por 2×0 contra Santaluz, Seleção de Itaberaba se classifica para a final do Intermunicipal

Um jogo tenso, com muitas quedas por trombadas entre atletas, invasão de campo por impedimento de gol, agressão ao bandeirinha e atleta ferido na cabeça, deu de tudo na rodada deste domingo, 11/12, no encontro decisivo entre as seleções de futebol de Itaberaba e a visitante Santaluz, neste jogo semifinal do Campeonato Intermunicipal promovido pela Federação Baiana de Futebol – FBF. Com o Estádio da Primavera lotado com quase 4.000 torcedores, a seleção itaberabense contou com intenso apoio do torcida e a disposição de revanche, já que a seleção havia perdido sua invencibilidade por 0x1 para o Santaluz, no jogo anterior naquele município.

Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, um chute certeiro do atleta Rone Serrinha marca o primeiro gol da seleção de Itaberaba, pegando de surpresa a equipe Santa Luz. Depois, aos 38 minutos, Santaluz comete um pênalti que é cobrado em chute certeiro pelo camisa 7, Pithaco, marcando o segundo gol para a seleção itaberabense.

O segundo tempo seguiu com forte contra ataque da equipe Santaluz, provocando bola na rede contra Itaberaba, porém registrado o impedimento, pelo bandeirinha, gerando muita confusão em campo e reclamações das arquibancadas. Um membro da comissão técnica do Santa Luz chegou a dar um empurrão contra o bandeirinha, mas foi contido pelos demais dirigentes. O árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, do quadro da CBF, manteve o controle de campo e determinou os lances finais do jogo, apitando o encerramento aos 50 minutos do segundo tempo, devido às interrupções por atendimento aos atletas contundidos. O placar fechou com Itaberaba 2×0 Santaluz.

Com os atletas comemorando este resultado com a torcida, a Seleção de Itaberaba está classificada para a final do campeonato baiano, devendo enfrentar a Seleção de Itabela, que neste domingo também venceu a equipe Camamu por 2×0. Os jogos finalistas estão marcados pela FBF para os dias 18 de dezembro em Itaberaba, e 08 de janeiro em Itabela.