Surpreendente! Esta foi a exclamação de muitas pessoas que presenciaram a multidão que tomou conta da praça do Distrito do Faustino, na noite do domingo, 11/09, para ouvir a aclamar a volta do líder político Adelson Oliveira, com candidato a prefeito pelo PPS, Nº 23, liderando a coligação “Um Novo Sonho Para Iaçu”, formada pelos partidos PPS / SD / PRB / PC do B. Pelo movimento da estrada, parecia que a cidade inteira se deslocou em mais de 1.000 veículos e ônibus, para assistir o comício que foi realizado no distrito, concentrando mais de 4.000 pessoas. Esta mesma onda que atrai multidões, acontece também nas caminhadas e concentrações realizadas na cidade, revelando o avanço vitorioso da campanha de Adelson junto ao eleitorado.

A empolgação tomou conta do povo, que ora dançava, ora aclamava o líder, explodindo em aplausos e exclamações de apoio. Muitas oradores se manifestaram naquela noite, inclusive muitas lideranças que passaram a aderir à campanha, subiram ao palanque e discursaram declarando seu apoio a Adelson.

Candidatura garantida pela justiça

Para maior alegria do povão iaçuense, a Justiça Eleitoral homologou a candidatura a prefeito de Adelson e do seu candidato a vice prefeito Carlito de Vavá, considerando todos os dois líderes aptos a disputar as eleições no dia 2 de outubro. A sentença publicada pelo Cartório da 193ª Zona Eleitoral, revela que a juíza Catucha Moreira Gidi assim decidiu: “Julgo improcedentes as impugnações formuladas pela coligação União e Desenvolvimento (que é liderada pelo atual o prefeito de Iaçu e candidato a reeleição, Nixon Muniz – PMDB) e pelo Ministério Público, NÃO verificando óbices ao registro da candidatura de ADELSON SOUZA DE OLIVEIRA ao cargo de prefeito da Administração Pública Municipal de Iaçu – Bahia”.

Para evitar toda e qualquer dúvida nos meios eleitorais e jurídicos, quando à sua decisão, a juíza Catucha Gidi, determinou no parágrafo seguinte da sua sentença: “Registre-se a candidatura de ADELSON SOUZA DE OLIVEIRA para concorre nas eleições de 2016, para o cargo de prefeito, com o número e opções de nome e coligação indicados na RRC nº 01”.

Com esta decisão, a Justiça Eleitoral derruba por terra, de uma vez por todas, as mentiras que foram divulgadas pelos adversários políticos. Sendo assim, os caminhos estão abertos e o eleitorado com a opção certa para garantir a melhor vitória para Iaçu através das urnas.

