População e lideranças se unem contra o fechamento do fórum de Iaçu

Na manhã desta segunda feira, 10, às 9h00, o plenário da Câmara Municipal de Iaçu esteve superlotada de populares, lideranças políticas e serventuários da justiça, que se uniram em protestos contra a decisão da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, em fechar a comarca de Iaçu e outras tantas espelhadas pela região. Mobilizados pela Subseção da OAB DE Itaberaba, compareceram ao evento dezenas de advogados e líderes políticos, como o prefeito Adelson Souza de Oliveira (PPS), vereadores e o presidente da Câmara iaçuense, Cezar Santos Magalhães (PSC), além do líder oposicionista itaberabense Leonardo Moscoso (PSDB) e os advogados Pablo Dias, que acompanharam o presidente da OAB, Gabriel Mendes.

Solidarizando-se contra o fechamento da comarca, o prefeito Adelson Oliveira disse que os prejuízos serão muito grandes para o município, o encerramento das atividades do Fórum, além de aumentar as dificuldades do cidadão iaçuense em busca dos seus direitos. Ele sugeriu que o movimento da OAB se articule com a politica, envolvendo os deputados estaduais e federais contra essa medida do Tribunal de Justiça.

Comarcas desativadas

Em entrevista com órgãos de imprensa, a presidente do TJ-BA, Maria do Socorro, informou que o fechamento das comarcas deve ocorrer para que os índices determinados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sejam cumpridos. O tribunal prevê a desativação de 50 comarcas espalhadas pelo interior da Bahia.

O presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), Freddy Pita Lima, esclareceu em entrevista na capital baiana, que o problema das comarcas são um problema de gestão. “Hoje são aproximadamente 130 comarcas sem juízes e comarcas com demandas anuais muito pequenas, e na verdade, em termos de gestão, não há porque existir essas comarcas. Eu não posso negar que uma comarca que tem magistrado é mais pacificada. “Na verdade, infelizmente, em algumas comarcas pequenas a estrutura é ruim devido a falta de recursos. Os magistrados no interior do estado não têm segurança, nem para os funcionários que trabalham no fórum”, aduziu o presidente da AMAB.