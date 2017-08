População de Milagres receberá o Mutirão da Mamografia em setembro

O Governo da Reconstrução do município de Milagres estará promovendo nos dias 23 a 28, do mês de setembro, mais uma ação de saúde que beneficiará diretamente todas as m mulheres do município. É o Mutirão da Mamografia que chegará na cidade em consequência dos esforços empreendidos pelo prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), que conseguiu firmar convênio com o Governo do Estado para a realização dos serviços gratuitos em beneficio da população feminina através da Secretaria Estadual de Saúde – SESAB. “A saúde da mulher é uma das prioridades da atual administração do município e, nesse sentido o prefeito não poupará esforços, para garantir mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirmou a secretária de saúde Nilza Amaral.

660 mulheres

O mutirão terá por meta realizar o rastreamento do Câncer de Mama em todas as mulheres e, conforme informações repassadas pela secretária Nilza, será realizados uma média de 140 exames por dia, com senhoras nas idades de 50 a 69 anos.

Conforme senso do IBGE, o município reúne uma população de 660 mulheres nesta faixa etária, muitas delas sem acesso a esse tipo de exame especializado. A meta do mutirão é alcançar 100% desse universo feminino, garantindo assim a prevenção do câncer de mama.

A Prefeitura está convidando as mulheres a fazerem sua inscrição prévia, visitando a Secretaria de Saúde que fica instalada na Av. Conrado Menezes da Silva, 33, copelo fone: 75.3545-1120.