População de Itaberaba protesta contra aumentos de salários dos vereadores

Um intenso movimento toma conta das redes sociais e invade as ruas do município de Itaberaba, onde a população repassa mensagens de repúdio contra a proposta de aumento dos salários dos vereadores. Fala-se que os subsídios dos edis saltaria do atual teto de R$8.000,00 mensais para R$12.000,00, numa afronta à maioria da população que sofre dificuldades trabalhando por 30 dias para ter uma renda inferior a um salário mínimo.

Diz uma nota que circula na net: “Imagine só, R$12.000,00 de salário para não fazerem, absolutamente, nada em prol da população. Ou alguém conhece algum dos vereadores que realmente propuseram algo relevante para o povo itaberabense?”

Para o jovem jurista Pablo Dias “é uma falta de vergonha” diante da crise que o povo enfrenta, os vereadores vão ao plenário propor aumentos exorbitantes para seus salários”.

De fato, na sessão desta segunda feira, 31/10, o vereador presidente, Zenildo Paraná, abriu a discussão citando que “ouvindo o vereador Alinaldo, hoje a tarde ouvi também do Jurídico, orientações para que a Casa aprecie sobre o aumento dos subsídios dos vereadores”… O debate deixou claro que nesta semana será apresentada a proposta de aumento para discussão no plenário.

Concentração popular

O movimento contra o aumento dos salários dos vereadores está convocando a população para concentrações na porta da Câmara Municipal, nas noites das sessões das segundas e terças-feiras, a partir das 19h00, quando os vereadores se reúnem nas últimas sessões ordinárias deste final de ano.

Abordado sobre o movimento interno pelo aumento dos salários, o vereador Fredson de Oliveira Silva (PTB), popular Fel de Cacai afirmou não saber de nenhuma iniciativa dentro do Legislativo sobre aumentos para os vereadores. Quanto ao seu voto, disse que não tem opinião formada, pois ainda não viu nenhum projeto nesse sentido.

Mais objetivo, o vereador Nilton de Jesus Mandiga, também do PTB, reagiu declarando seu voto contra: “Diante da crise que o povo passa, com o país passando por apertos e a população passando por tanta dificuldades e desemprego, sou contra o aumento para os vereadores”. Ele completou informando que não chegou ainda nenhum projeto, nesse sentido, no plenário da Câmara.

Sabe-se que por traz do aumento dos salários do vereadores, o projeto estará embutindo também o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.