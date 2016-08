População de Boa Vista do Tupim está animada com a candidatura de Dinho Campos

A campanha eleitoral este ano, na cidade de Boa Vista do Tupim, encontra-se bastante motivada com a pré-candidatura do ex-prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho, pelo PSDB, ao cargo de prefeito. Candidato único das oposições Dinho Campos vai impactar contra o grande desgaste administrativo do atual prefeito Gidu Passos Trabuco, que é candidato a reeleição e se vê diante de um grande vazio em face do desgaste local e nacional do seu partido, o PT.Ao completar nesta terça-feira 19, as comemorações cívicas do seu 54º aniversário, a cidade de Boa Vista do Tupim concentra uma população estimada pelo IBGE em 18.658, cuja maioria revela-se descontente com os rumos que tomou a atual administração, com baixos índices de investimento e falta de programas para a melhoria da qualidade de vida do povo. A pré-candidatura de Dinho surge ancorada pela união de 10 partidos políticos e o lançamento de 23 candidatos a vereadores.