População de Boa Vista do Tupim foi beneficiada com a distribuição de toneladas de peixe na páscoa.

8.000 kg de peixe chegaram à mesa da família carente tupinense na Semana da pascoa, numa ação da Prefeitura de Boa Vista do Tupim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP A doação dos peixes aconteceu na manhã desta quinta-feira (13) favorecendo a população para o período da Semana Santa.

A distribuição começou no início da manhã, na Secretaria Municipal de Ordem Pública e contou com a organização de servidores do município.

Mais de 4 mil famílias tupinenses garantiram o principal alimento da Semana Santa e a ação foi bastante elogiada pela população.

O prefeito Dinho destacou a importância da entrega dos peixes para a população tupinense e que a Prefeitura não poderia deixar de cumprir com este aguardado ato .