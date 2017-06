População de Boa vista do Tupim brincou o São João sob clima das realizações, obras e serviços da Prefeitura.

Este ano, os festejos juninos da cidade de Boa Vista do Tupim ganhou clima especial, não apenas pelo inverno frio que fez a fogueira e o forró mais atraentes, sobretudo pelo novo ânimo que toma conta da população, diante do resgate dos serviços e obras públicas implementadas pelo Governo da Reconstrução. Animados por artistas como Canindé e bandas de ritmos nordestinos como Lua Cheia, Capim Molhado ou Alex Ouro, o povo brincou até o dia amanhecer no Arraiá da Vila Tupim.

Nas raras vezes que o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) subiu no palco, afirmou que “é com trabalho que a gente devolve a alegria ao povo tupinense”. De fato, a Praça Ruy Barbosa completamente reformada, em tempo recorde, deu mais brilho ao forró e maior satisfação para a população.

Confraterrnização

Os festejos juninos tupinenses tiveram sabor de inovação, por sua organização muito elogiada, além de uma programação que valorizou a musica nordestina animadora do bom forró. O prefeito Dinho Campos e o vice-prefeito Leo Satélite circularam no circuito sempre abraçados e admirados pela multidão de foliões.

Ruas decoradas mereceram até premiação na abertura do forró, mas a animação rolou solta foi na Lavagem do Beco, organizada pelo popular Legal, que atraiu a galera animada para o forró. Eles anunciaram que no próximo ano a lavagem vai ser melhor pois o prefeito Dinho Campos garantiu calçar a ruela no Bairro dos Artistas.

Aceitação popular

A popularidade da atual administração é fruto da recuperação dos serviços públicos, como acontece na área da saúde com o pleno funcionamento do Hospital Municipal, que voltou a realizar partos além de atendimentos a várias especialidades médicas, com equipes de profissionais pressentes em todos os Postos de Saúde da família PSF da cidade e zona rural.

Na zona rural, a reforma das estradas, abastecimento de água e os cuidados dos representantes em solucionar os problemas nos assentamentos e povoados, tem elevado o nível de confiança dos agricultores; Na cidade melhorou a segurança, a limpeza pública e os incentivos aos esportes e às práticas culturais da cidade. Tantas ações administrativas motivaram mil alegrias durante o forró junino.