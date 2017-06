POLITICA: Jutahy é o candidato mais forte da oposição para o Senado em 2018

A pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira, 09, pela Tv Record, apresenta como forte candidato ao senado nas eleições de 2018, o deputado federal Jutahy Magalhães Junior (PSDB), sendo o melhor nome da Oposição, no atual cenário, para enfrentar o candidato da Situação, o ex-governador Jaques Wagner (PT) que continua à frente, com 36% das intenções de voto, seguido por e Alice Portugal, também em segundo lugar na Situação, com índice de 26,8%. Na sequência, dentre os nomes oposicionistas, aparecem Jutahy com 16,5%, sendo o candidato da Oposição com a melhor colocação, seguido de José Ronaldo, com 15,2%; Geddel, com 13,4%; Tia Eron, 11,7%; e João Leão, com 9,7%.

Wagner lidera a pesquisa na situação

A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas aponta na ala da Situação o nome favorito para o senado, o ex-governador do Estado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Jaques Wagner. Ele lidera as intenções de voto para o Senado em 2018. O petista foi lembrado por 36,1% dos entrevistados, quando questionados em quem votariam caso o pleito ocorresse no dia da consulta. Foram entrevistadas 1.510 pessoas em 70 municípios baianos, entre os dias 31 de maio e 4 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. (Com informações de politicalivre.com.br).