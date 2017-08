Policia Militar realiza programa educacional em Boa Vista do Tupim

O alunado da rede municipal de Boa vista do Tupim recebeu no último dia 15 a primeira aula inaugural do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) realizado em parceria com a 11° Batalhão PM de Itaberaba e a SEMEC (Secretaria Municipal Educação), para fortalece os laços sociais e prevenir a redução da violência.

A primeira aula aconteceu na escola Maria Isauri com participação de jovens e adolescentes da comunidade local, que gostaram do programa e estão se dedicando ao máximo. As atividades PROERD estão acontecendo também, nas respectivas escolas selecionas do projeto: Cora Ribeiro, Magalhaes Neto, e Abraham Lincoln. Conforme a secretaria de educação Vilma Arruda Sendo essa é mais uma ação da Prefeitura Municipal de Boa vista do Tupim Governo da Reconstrução “que fortalece a preparação das crianças para um futuro melhor.”

Cooperação

Conforme a ONU (Organização das Nações Unidas) este programa é um dos maiores de prevenção às drogas e a violência no mundo. É um programa com caráter social preventivo, posto em prática pela Polícia Militar, que trabalha em conjunto com os alunos do 5º e 7º ano do ensino fundamental, que se encontram na faixa etária de 09 a 12 anos, através do esforço cooperativo entre Polícia Militar, escola e família, oferecendo atividades educacionais em sala de aula, que inserem em nossas crianças a necessidade de desenvolver as suas potencialidades, ajudando a preparar para o futuro uma geração consciente do exercício de sua cidadania.