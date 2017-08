POLÍCIA MILITAR DESARTICULA QUADRILHA QUE ESTAVA PRATICANDO ASSALTOS NA REGIÃO DE MILAGRES.

A ocorrência de vários furtos e assaltos, chamou a atenção da Guarnição da Policia Militar de Milagres, que passou a realizar diligências continuadas afim de encontrar suspeitos. A movimentação dos policiais se tornou mais intensa a partir do domingo, 20, quando se teve notícias do assalto a um ônibus, ocorrido pela manhã, na estrada que dá acesso à Fazenda Lagoa – Duas Irmãs, no interior do município.

Durante as investigações a PM Recebeu informações que os supostos autores do crime estariam em uma residência na Avenida Santa Luzia, no bairro Cascalheira. Logo uma viatura se dirigiu até o local e, ao identificar a residência, a guarnição avistou o indivíduo por nome Reginaldo com uma mochila na mão. O indivíduo estava saindo da casa quando foi abordado e em posse do mesmo foi encontrado uma arma de fogo artesanal tipo “garruncha”. Questionado se o mesmo teria participado do crime Reginaldo confirmou e apontou para casa onde os outros autores estaria homiziados.

Na segunda abordagem a outro imóvel, os suspeitos tentaram fugir da casa pulando os muros, sendo cercados e impedidos pelos militares. Os evolvidos foram detidos sem a troca de tiros, e encaminhados para a delegacia junto com os produtos do roubo que estavam dentro da residência da senhora Ana Jesus Santos.

Dentre os indivíduos detidos, estão Samarone Santos Santana, 19 anos, que encontra escondido na Casas Populares, 38, no Parque dos Umbuzeiros; Lucas Costa dos Santos, 22 anos, detido no Alto da Boa Vista; Jonathan Pereira de Souza de Nascimento, 18 anos, encontrado na Avenida Santa Luzia, no Bairro Cascalheira; Reginaldo Silva da Cruz, vulgo Paulista, 28, encontrado na Travessa Boa Esperança, n° 15, na Cascalheira, assim como Jackson Santos Matias, “vulgo Lau”. (Fonte: 11º Batalhão).