Policia civil desarticula quadrilha que praticava assaltos e roubos de veículos na região de Ibotirama

Informações que chegam à redação de O Paraguaçu, vindas da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, revelam uma mega operação realizada pela equipe Especial da CATI/DEPIN, junto à regional da Delegacia Territorial de Ibotirama. No dia 19, quatro equipes da polícia civil se deslocaram de Salvador para apoiar o cumprimento de 04 mandados Judiciais de prisões, na cidade de Ibotirama, a margem do Rio São Francisco. Os suspeitos integravam uma quadrilha que aterrorizava entre Ibotirama e Seabra, no alto da Chapada diamantina.

Por volta das 06:00 da manhã a equipe do CATI, juntamente com a equipe do Delegado Geraldo Almeida, deflagraram a operação para prender o alvo de nome Agaston Castro Dourado, que se passava na localidade como potente empresário. Ao chegar no imóvel residencial do suspeito , foi apreendido com seu comparsa, João Lucas da Silva Souza, uma arma calibre 22. No mesmo momento surpresa foi detido o líder do bando, Agaston, sendo apreendido em seu poder várias armas de grosso calibre, munições, dinheiro e veículos roubados.

Bens apreendidos

A equipe do CATI da Civil apresentou os seguintes bens apreendidos na operação:

Uma quantia de R$ 8.398,95; 04 carregadores de pistola 380; 01 carregador pistola de 24/7; 01 carregador alongado .40; 01 carregador Glock 380; 01 cabo anatômico para revolver; 01 revolver 22; 01 revolver 38; 01 garruncha 22; 73 Munições 9mm; 10 Munições de 12; 12 Munições de 20; 06 Munições de 36; 44 Munições 357; 15 Munições de 40; 22 Munições de 380; 48 Munições de .38; 80 Munições de .32; 300 Munições de 22; 01 canivete; 01 SW;

Dentro os veículos encontrados foram recuperados: 01 Azera; 01 Strada; 01 Moto; 23 DUTs assinados em branco; 10 celulares modelos diversos; 105 Folhas de cheque diversas em nome de várias pessoas; 14 notas promissórias em nome de várias pessoas; 03 cx Lorax; 01 cx de sibutramina; 02 placas de veículos de Ibotirama. Todo material foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Ibotirama.