Polícia Civil de Itaberaba prende foragido que matou a tiros ex-mulher em Juazeiro

O assassino estava foragido há um ano da região de Juazeiro da Bahia, onde matou a ex-mulher.

Após a realização de diligências no entorno do povoado do Funchal, situado na margem da BR-242, no município de Lajedinho, policiais civis da 12ª Coordenadoria de Polícia de Itaberaba prenderam hoje, quinta-feira 13, o assassino foragido Cléber Araújo dos Santos, de alcunha “Igo”, autor do homicídio contra a ex-companheira, a jovem Layse dos Santos Silva e da tentativa de homicídio contra o mototaxista Anderson, na cidade de Juazeiro.

O individuo Cleber Araújo tinha mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Juazeiro da Bahia, chegando ao conhecimento da Regional Coorpin, que o criminoso estaria escondido no povoado do Funchal.

Ao localizar o esconderijo, os agentes e investigadores da Policia Civil surpreenderam o foragido Cleber Araújo, que portava um revólver calibre 38, com seis munições no tambor da arma em punho. Contudo, diante das circunstâncias e das advertências dos policiais civis, não reagiu à prisão, e acabou se entregando.

Crime passional

Pelo histórico da ocorrência, o Igo matou sua ex-mulher Layse, uma jovem de 20 anos, a tiros no dia 20 de julho de 2016, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A jovem Layse estava retornando do trabalho numa moto dirigida por Anderson, quando foi atacada pelo ex-companheiro, que efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela e o mototaxista.

Layse não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto Anderson foi socorrido e levado para hospital em Juazeiro.

O autor do homicídio não aceitava o fim do namoro entre os dois, apesar de Laise ter, inclusive, conseguido uma medida protetiva que proibia o ex-companheiro de se aproximar dela, cuja história de amor teve um desfecho fatal.

O Coordenador Regional de Polícia Civil, Geraldo Adolfo Barreto Nascimento, ressaltou que Igo também foi autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, por isso ficará preso na Delegacia de Polícia Civil de Itaberaba, à disposição da justiça criminal. A arma apreendida, de acordo com o criminoso, foi a mesma utilizada para matar a ex-companheira e tentar contra a vida de Anderson.