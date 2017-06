PIB cresce 1% no primeiro trimestre deste ano, após oito períodos de queda

A agropecuária foi o setor que mais contribuiu para o aumento do PIB no primeiro trimestre de 2017, com alta de 13,4%, conforme dados divulgados pelo IBGE.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 1% no primeiro trimestre de 2017, em relação ao quarto trimestre de 2016. O resultado positivo representa a primeira alta após oito trimestres consecutivos de retração, embora, o resultado, quando comparado com os três primeiros meses de 2016, seja 0,4% menor. Mesmo assim, ao comentar o resultado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o país vive nesta quita-feira (1º/6), “um dia histórico”. “Depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século”, afirmou o ministro, por meio de nota.

A agropecuária foi o setor que mais contribuiu para a melhora da economia, com alta de 13,4%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a recomposição de estoques favoreceu a indústria, que teve alta de 0,9%. O setor de serviços, por sua vez, teve o mesmo desempenho do trimestre anterior e não registrou crescimento. Pelo lado da demanda, as exportações deram a maior contribuição para a elevação da geração de riquezas no país, com expansão de 4,8%.