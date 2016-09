Pesquisa registrada aponta Dinho liderando as intenções de voto com 56,25% do eleitorado de Boa Vista do Tupim

Diante de uma multidão de quase 4.00 pessoas, a coligação “Boa Vista Que Queremos”, encabeçada pelos partidos PSDB / PMDB / PSB / PV / PSC / PPS / DEM / PP / PDT, lançou em praça pública, na noite de sexta-feira, 23/09, uma pesquisa de opinião pública revelando que se as eleições fossem hoje, o candidato a prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho (PSDB Nº 45), seria eleito com uma margem de 56,25% das intenções de votos do eleitorado do município de Boa Vista do Tupim. Na mesma pesquisa o prefeito falastrão, e candidato a reeleição, João Passos Trabuco (PT), que ficou conhecido pelo vulgo de “João Gogó”, aparece com apenas 33,50% das intenções de voto. A pesquisa também aponta Branco/Nulo, 4,00% e Não Sabe/Não opinou 6,25%.

Os dados da pesquisa realizada nesta semana, entre a quarta e quinta-feira, 19 e 20 de setembro, e publicada pelo jornal O Paraguaçu, demonstra que o prefeito do PT vem amargando altos índices de rejeição da população, por conta do desgaste da sua administração considerada “desastrosa e incompetente”, sendo denunciado por praticar perseguição cruel contra os servidores municipais.

Por outro lado, a pesquisa demonstra também o sentimento popular que está nas ruas, vilas, distritos e assentamentos, aonde o povo vem às praças participando de históricas caminhadas e comícios, com mais de 4.000 pessoas aclamando a volta de Dinho, que é apelidado carinhosamente de “Coroné”.

Resultado maior nas urnas

Diante das inúmeras adesões que a campanha pela volta de Dinho vem recebendo, de centenas de famílias da cidade e da zona rural, que abandonaram o barco do PT, os analistas políticos projetam que o candidato do PSDB vencerá as eleições no dia 2 de outubro, com uma margem de votação superior a 60% do eleitorado. “Está previsto que a vitória de Dinho será esmagadora”, analisa o empresário ruralista e candidato a vice-prefeito Léo Satélite (PMDB).

A pesquisa encomendada e paga com os recursos declarados da coligação do PSDB/PMDB, foi realizada pela Economic Consultoria & Pesquisas no período de 19 a 20 de setembro, entrevistando 400 pessoas na cidade e principais distritos, apresentando uma margem de erro de 4,85%, para mais ou para menos, com grau de confiança estimado em 95%. A pesquisa encontra-se registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE sob Nº BA-01264/2016.

Para encontrar os atuais resultados, a amostragem aplicou junto aos eleitores a seguinte questão: “Os candidatos a prefeito de Boa Vista do Tupim são Dinho e Gidu. Se a eleição fosse hoje, em qual deles o(a) senhor(a) votaria?”. A pesquisa apontou o sentimento das ruas: o povo quer a volta de Dinho Campos, para administrar com justiça social, participação e moralidade, o bem público municipal.