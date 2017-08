Pesquisa indica qual o melhor horário para fazer sexo

Se você é daqueles que acha as manhãs o período mais difícil do dia, prepare-se para mudar de ideia. De acordo com estudo recente, o melhor horário para fazer sexo é às 7:30.

Encomendada pela empresa Forza Supplements, a pesquisa descobriu que a prática sexual é favorecida neste horário, já que os níveis de energia estão elevados por conta de uma boa noite de sono. Além disso, a endorfina liberada no ato sexual faz diminuir a pressão arterial e os níveis de estresse, nos deixando mais bem-dispostos no resto do dia.

Ao todo, mil participantes foram analisados e os pesquisadores definiram os melhores horários do dia para realizar diversas atividades e “tirar o máximo de proveito da vida”. Para as refeições, por exemplo, as melhores horas são: 7:15 para o café da manhã, 12:15 almoço e às 18:00 o jantar (com alguns lanches nos intervalos).

Já os níveis de concentração atingem o pico mais alto três horas depois de acordarmos, então o melhor momento para realizar tarefas mais burocráticas no trabalho é às 9h45. O pico de estresse vem às 10:45, principalmente no início da semana, então é bom pensar em uma pausa para descanso nesse horário.

O happy hour é recomendado às 6:10, quatro horas antes do horário indicado para dormir, para que o fígado tenha tempo de se recuperar. Os pesquisadores indicam que é bom ir para a cama às 10:10, com uma estimativa de 20 minutos para pegar no sono.

Além do sexo, outra atividade que funciona bem de manhã é a pratica de exercícios físicos e 54% dos participantes afirmam notar uma maior queima de calorias em uma corrida antes do café da manhã, geralmente às 7:00. O difícil é organizar a rotina corrida para conseguir esses resultados…

Por Redação Vida e Estilo