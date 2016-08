Pesquisa aponta ACM Neto como favorito para vencer disputa pela Prefeitura de Salvador

O levantamento mais recente realizado pelo Instituto Paraná, mostra que o prefeito ACM Neto lidera com folga a corrida eleitoral.Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ao entrevistado, o prefeito ACM Neto (DEM) aparece com 33% das intenções de voto. Alice Portugal (PCdoB) tem 0,5%; Lídice da Mata (PSB) tem 0,3%; outros candidatos somaram juntos 0,5%.Na pesquisa de intenção de voto estimulada, em que o entrevistador apresenta ao eleitor os nomes dos possíveis candidatos, o prefeito ACM Neto seria reeleito no primeiro turno com 66,1%; Lídice da Mata aparece em segundo lugar com 7,1%; seguido por Sargento Isidório (PROS) com 4,7%; Alice Portugal com 4,2%; Fábio Nogueira (PSOL) e Renata Mallet (PSTU) aparecem empatados com 0,3%.

ACM Neto aumenta a vantagem quando a senadora Lídice da Mata fica fora da disputa. O democrata alcança 68,2% das intenções de voto; Alice Portugal chega a 6,8%, Sargento Isidório é escolhido por 5% dos entrevistados; Renata Mallet fica com 0,4% e Fábio Nogueira com 0,3%.

O estudo também avaliou o índice de rejeição dos pré-candidatos à prefeitura de Salvador: Lídice da Mata é rejeitada por 37,6% dos eleitores; Sargento Isidório não seria votado por 27,5% dos entrevistados; Alice Portugal tem 23,4% de rejeição; Fábio Nogueira, 18,2%; Renata Mallet, 16,4% e ACM Neto é rejeitado por 10,8% dos eleitores entrevistados.

A pesquisa perguntou, também, quem vencerá as eleições para prefeito na capital baiana e ACM Neto foi citado por 78,8% dos entrevistados. Lídice da Mata e Sargento Isidório ficariam empatados com 3,6%; 1,6% apostaram em Alice Portugal; já Fábio Nogueira foi lembrado por 0,3% dos eleitores e Renata Mallet por 0,1% dos entrevistados.

A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 760 eleitores entre os dias 8 e 12 de junho. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BA-03522/2016.