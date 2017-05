Pescadores de Boa Vista do Tupim receberão R$ 1.0 milhão em crédito para criação de peixes na Barragem de Bandeira de Melo

Os pescadores artesanais do município de Boa Vista do Tupim estão muitos animados diante da consolidação do projeto de piscicultura que vem sendo articulado pela Prefeitura, visando a implantação de uma colônia de pesca no lago da Barragem de Bandeira de Melo. No último dia 4, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), durante visita ao local, em companhia do presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, anunciou que a Agencia de Fomento da Bahia – DESENBAHIA, aprovou uma linha de crédito de R$1.0 milhão, para que 50 famílias de pescadores sejam beneficiadas com a implantação de um condomínio de pesca com uso de tanques rede. “Esse projeto de piscicultura abrirá uma nova frente de trabalho e de produção dento do nosso município, trazendo renda e qualidade de vida para nossas famílias de pescadores”, disse o prefeito Dinho Campos, comemorando a realização do projeto.

Tambaqui, Carpa e Tilápia

O município já sedia uma Estação de Pisicultura da Bahia Pesca, no Açude Riacho dos Poços, onde produz a média de 7.000.000 alevinos por ano, cultivando as espécies nativas do Tambaqui (Colossoma macropomum), além das exóticas Carpa Comum (Cyprinus Carpio) e a Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri),

Com o financiamento serão implantados cinco sistemas de criação de peixes em tanque rede na Barragem Bandeira de Melo, beneficiando 50 famílias nesta primeira etapa de liberação dos recursos.

A seleção dos pescadores começou na quinta-feira (4), no Assentamento Canabrava (povoado de Santa Luzia), com todos cadastrados no CadCidadão (sistema que registra a situação social e econômica dos produtores nos programas sociais e de crédito dos governos estadual e federal), sendo também emitido a Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP). A DAP é indispensável para acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Aquisição de Alimentos e o de Habitação Rural.

Sistema de condomínio

Cada pescador será responsável por uma unidade de produção contendo seis tanques rede. Serão disponibilizados, na fase inicial do projeto, cinco sistemas de condomínio com dez unidades de produção cada um. “Desta forma, cada família gerenciará uma unidade com capacidade de produção superior a oito mil quilos de peixe por ano”, esclareceu Dernival Júnior da Bahia Pesca, destacando que a receita líquida anual prevista para cada pescador é de R$ 21 mil.

Assistência técnica

Os pescadores serão assistidos por técnicos da Bahia Pesca e da Desenbahia durante cada etapa do projeto, desde a elaboração da proposta de financiamento até a retirada dos peixes para venda e consumo. Além de financiar o projeto, a DESENBAHIA será responsável por avaliar o desempenho financeiro dos produtores e, quando julgar pertinente e sugerir correções; além de fiscalizar o uso correto dos recursos.

A Bahia Pesca cuida da seleção dos pescadores artesanais que participarão dos programas, enviando para a DESENBAHIA a proposta de financiamento e o projeto com os respectivos documentos, comprovando a regularidade ambiental dos beneficiários, além de elaborar projetos de viabilidade técnica, econômica e financeira e prestar assistência técnica aos produtores.