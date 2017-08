Pela primeira vez na sua história a Câmara de Vereadores Ibiquera recebe a visita do Prefeito Municipal

A atual Administração da Prefeitura Municipal de Ibiquera, reconhecida pelo slogan “Nasce Uma Nova Ibiquera”, quebrou mais um paradigma da história politico administrativa do município, quando, na Sessão de abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores, na terça-feira, 1º, o prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB), compareceu ao plenário para o discurso do Executivo, prestigiando a abertura dos trabalhos do 2º período legislativo do ano.

“Pela primeira vez na história desta Casa um prefeito comparece a uma sessão para prestar esclarecimentos sobre seu governo”, saudou emocionado o vereador presidente, o cigano Josafá Barreto de Almeida (PSDB), lembrando que esta é a segunda visita do Executivo, este ano. O prefeito chegou ao plenário acompanhado por todos os seus secretários, quando recebeu as honras das saudações do Legislativo, na pronuncia dos vereadores.

Atitude democrática

“Chego a esta Casa Legislativa para cumprir com o dever democrático de prestar informações das ações do Poder Executivo, com muito respeito aos senhores vereadores”, declarou o prefeito Ivan Almeida ao iniciar seu pronunciamento. Ele fez um breve relato das realizações dos 180 dias de governo, destacando as melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana, melhorias das estradas rurais e a promoção do bem estar social da população.

Ivan aproveitou para convidar os vereadores e o povo para participarem ativamente, das festividades planejadas pela equipe de secretários para o mês de agosto, quando acontecerá a Festa da Gruta da Lapinha no próximo dia 6, a Festa de Emancipação da Cidade no dia 19 e a Grande Festa dos Vaqueiros no dia 20.

Ato histórico

A entrada do prefeito Ivan Almeida mereceu destacada saudação do vereador presidente Josafá que afirmou: “parabenizo sua administração que está sendo avante neste município, na educação, saúde, transportes, melhorias das estradas e mais coisas que haveremos de ver pra frente, e quero dizer para o povo, que Ibiquera tem ganhado muito com sua administração”.

A sessão histórica com o pronunciamento do prefeito Ivan Almeida, contou com a participação dos vereadores: Carlito Ribeiro de Jesus, (PMDB) vice-presidente; Joselina Alves de Oliveira (PMDB), 1ª secretaria; Antoniel Ramos da Silva (PMDB), 2º secretário e líder de governo; a vereadora Marlene Francisca de Oliveira Mascena, a popular Leninha, ex-presidente da casa; e os vereadores da bancada da oposição, Fernando Luis Cotrin dos Santos (PSL) e José Raimundo Pereira (PSD).

Em entrevista, o presidente Josafá Cigano afirmou que, durante seus sete mandatos de vereador, isto é, 30 anos fazendo politica, “nunca um prefeito compareceu na Câmara para fazer pronunciamento ou levar esclarecimentos sobre a administração. Só compareciam ao Legislativo no dia de tomar posse. Só Doutor Ivan é que quebrou esse tabu e já nos visitou duas vezes este ano”, afirmou o edil.