Participando das comemorações dos 140 anos de Itaberaba, prefeito Ivan conclamou pela mobilização regional

O encontro do prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB) do município de Ibiquera, com o prefeito anfitrião, Ricardo Mascarenhas (PSB), durante as comemorações dos 140 anos de Itaberaba, no sábado 25, motivou a abordagem do tema integração regional. Recebido por Ricardo e a 1ª Dama Suzana Mascarenhas, o gestor de Ibiquera chegou acompanhado pela 1ª Dama Simone Almeida, quando foram agraciados com um livreto das realizações dos 90 dias da Administração de Itaberaba. “Foi um encontro muito positivo com o prefeito Ricardo Mascarenhas – disse Doutor Ivan acrescentando – parabenizei pelo aniversário da nossa querida Itaberaba, uma cidade que me acolheu na minha juventude e onde realizo minhas atividades como advogado”.

Tendo dialogado com as autoridades presentes, Ivan Almeida enfatizou a importância da integração regional como forma de superar os gargalos administrativos nas diversas áreas da gestão pública. “A união dos nossos municípios discutindo e deliberando sobre temas comuns, pode gerar muitos benefícios para o desenvolvimento e a justiça social em nossa região”, afirmou Ivan.

Administrando um dos menores municípios da Bahia, sustentado apenas pelas transferências federais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Ibiquera recebe o coeficiente de 0.6. O prefeito Ivan considera que o desenvolvimento de Itaberaba fortalece toda a região, dai a necessidade de união de todos os prefeitos dos municipios desse polo regional. “A união dos municípios deve avançar para solucionar as pendências nas áreas da saúde, infraestrutura e desenvolvimento integrado”, sugeriu Ivan Almeida.