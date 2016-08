Parques municipais de Palmeiras atraem mais de 7 mil visitantes nos feriados nacionais

Os Parques Municipais do Pai Inácio e do Riachinho, em Palmeiras, receberam mais de quatro mil turistas entre os períodos dos festejos juninos e no Carnaval. Ao todo foram registradas 4.011 visitações nos quatro dias de Carnaval, 2.073 no Riachinho e 1.938 no Pai Inácio, que juntos arrecadaram pouco mais de R$ 20 mil no período. Durante os festejos juninos o feito se repetiu somando mais 3 mil visitantes entre a cidade colonial de Palmeiras e os demais atrativos.

Os dados foram apurados pela Pesquisa de Monitoramento do Fluxo Turístico, realizada pela prefeitura de Palmeiras. O estudo encontra-se em sua terceira edição. Nas duas anteriores, realizadas no ano passado, foram realizadas pesquisas com turistas que se dirigiam ao Vale do Capão durante os festivais de Jazz e de Reggae.

Desta vez, o trabalho concentrou-se em coletar informações e opiniões dos frequentadores sobre a qualidade do serviço de monitoramento dos dois atrativos, que é realizado a partir de convênios firmados entre a Prefeitura de Palmeiras e o Grupo Ambientalista de Palmeiras (GAP) no Pai Inácio, e a Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC) no Riachinho.

Em ambos os atrativos os visitantes pagam taxa de R$6 reais inteira e estudantes pagam meia de R$3 reais. Moradores do município de Palmeiras pagam meia no Pai Inácio e são isentos de pagamento no Riachinho.

Ao todo foram realizadas 200 entrevistas, 100 em cada parque, em formulário composto por seis perguntas fechadas e uma aberta, na qual o pesquisado foi convidado a expor suas opiniões, críticas e sugestões. 85% dos pesquisados avaliaram o Pai Inácio como ótimo, 13% como bom e 2% como regular; o Riachinho obteve avaliação ótimo de 76% dos entrevistados, 19% de bom e 5% de regular. Nenhum dos entrevistados optou pelas avaliações ruim e péssimo.

“Precisamos analisar estes resultados com cautela. Nós também estamos satisfeitos com o serviço prestado, mas entendemos que ainda temos muito a melhorar e acreditamos que a pesquisa poderá apontar alguns caminhos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Aruanã De Luccas.

“O mais importante é que o atendimento é feito por pessoas muito educadas e prestativas e é isso o que o turista espera quando chega em um lugar maravilhoso como esse”, declarou o gaúcho Jadson Góis, 33, após visitar o Morro do Pai Inácio.

“Estive aqui cinco anos atrás, a trilha era inacessível e abandonada. Hoje tem rampas que facilitam o acesso e gente cuidando do meio ambiente”, elogiou o francês Max Fremon, 26, surpreso com as mudanças feitas no Riachinho.

Belas naturais

Considerada uma das mais belas cachoeiras da Chapada Diamantina, o Riachinho teve o trabalho de monitoramento iniciado este ano. Alguns visitantes que estavam habituados a frequentar o espaço gratuitamente ficaram surpreendidos com a cobrança, mas a maioria absoluta aceitou as explicações fornecidas pelos monitores de que a partir de agora eles passam a contar com um serviço que inclui a limpeza diária das trilhas, um monitor de plantão na área de banho equipado com bóia salva-vidas para a eventualidade de um resgate, outros dois monitores controlando a entrada e a saída dos visitantes e vigilância no estacionamento por parte de um guarda civil municipal.

Não obstante, foram detectadas falhas, sobretudo na infraestrutura. No caso do Pai Inácio, a principal reclamação é em relação à estrada que liga o atrativo à BR-242, severamente danificada pelo elevado volume de chuvas. Em janeiro, Palmeiras registrou 610mm de precipitação pluviométrica, recorde histórico para o período. No Riachinho, os visitantes se ressentem principalmente da ausência de um espaço de comercialização de água, sucos e salgados no local.

O resultado completo das pesquisas tem sido encaminhado ao Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Palmeiras (Comturma), entidade composta por representantes do poder público municipal e de organizações da sociedade civil, que responde pela administração dos parques municipais. (Correspondente Aurélio Nunes).