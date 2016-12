Parque Nacional da Chapada Diamantina realiza campanha de fim de ano no Pati

No período de 27 de dezembro a 03 de janeiro o Parque Nacional da Chapada Diamantina está realizando uma campanha de monitoramento e sensibilização no Vale do Pati. Os objetivos da atividade são a contagem de visitantes e orientação sobre os temas acampamentos, fogueiras, lixo e “ida ao banheiro”. Para isto um posto de informações foi instalado no início da trilha Guiné-Pati, placas informativas estão sendo instaladas nas trilhas do Vale do Pati e uma equipe de 4 brigadistas está realizando rondas.

Confira as dicas para conhecer o Vale do Pati cuidando do Parque Nacional:

Não faça fogueiras: Fogueiras são prejudiciais à natureza e proibidas em todo Parque Nacional. Utilize um fogareiro para cozinhar.

Leve seu lixo de volta: o lixo não volta sozinho! Carregue seu lixo com você até encontrar uma lixeira fora do Parque Nacional.

Para ir ao banheiro: evacue a pelo menos 60 metros de qualquer fonte de água e trilhas. Enterre o papel higiênico junto com as fezes.

Acampamentos: Utilize os acampamentos da Igrejinha, Escolinha, Prefeitura e proximidades das casas dos moradores. Evite acampar na beira de rios, cavernas ou criar novos acampamentos. Utilize os acampamentos da Igrejinha, Escolinha, Prefeitura e proximidades das casas dos moradores. Evite acampar na beira de rios, cavernas ou criar novos acampamentos.

A campanha foi idealizada pelo Grupo Temático de Visitação do CONPARNA-CD (Conselho Consultivo do Parque Nacional da Chapada Diamantina) e conta com a parceria da ASCOPA (Associação da Comunidade do Pati), Associação da Comunidade da Campina, Bocapio Comunicação & Tecnologia e Projeto Gaya.