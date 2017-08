Padre critica as “igrejas de placas” durante o encerramento da Festa de São Cristóvão de Milagres

A homilia pregada pelo Pe. Nilvandro Oliveira, pároco da cidade de Taperoá, como celebrante convidado da Paróquia de Milagres, para a Missa Festiva de São Cristóvão nesta terça-feira, 25, deu um recado direto contra a febre de criação de novas igrejas que se espalha pelo Brasil, onde se abre um templo religioso na mesma rapidez com que se monta um negócio. “Igreja não é placa!”, disparou o Pe. Nilvandro, durante sua homilia abordando a teologia do sacramento como o sinal, o caminho que leva a Cristo.

O recado do padre católico vai direto para aqueles que se acham com poder para criar uma igreja, como muitas que surgem improvisadas em garagens, salões de bares, ou em qualquer porta aberta alugada, onde são colocadas placas denominando o local como igreja. “Igreja não se abre, não é uma Ong, não é uma associação, que se abre a qualquer momento e instala uma placa”, criticou o padre com veemência. “Igreja é salvática!”, aduziu vaticinando que “A igreja é o fiel ensinamento de Jesus. Citando o teólogo Leonardo Boff, autor da teologia da libertação no Brasil, o Pe Nilvandro sacramentou que “A igreja é o caminho, é o lugar para o encontro com Cristo”.

Procissão e carreata

As celebrações de encerramento da Festa de São Cristóvão contou com uma grande procissão seguida de grande carreata com centenas de veículos e caminhões, coordenado pelo Pe. Neivaldo Carvalho e clérigos convidados. Um cortejo de anjos abria o caminho à frente do andor do padroeiro dos motroristas, que era carregado no ombro pelos fiéis católicos.

Muitas autoridades participaram do cortejo, como o prefeito Cézar de Adério e a 1ª Dama Joilma, o vice-prefeito Marcos Queiroz e esposa Tita, e o vereador Roberto de Lourival e secretários municipais.

No encerramento da Missa Festiva o pároco Pe. Neivaldo Carvalho surpreendeu a todos ao destacar o clima de mudança que reina no município citando: “Foram 24 anos de muita dominação e com o prefeito Cézar a comunidade sente que ocorreu uma mudança no jeito de governar”, disse o padre elogiando o prefeito Cezar de Adério, pedindo que os erros do passado não se repitam, comemorando um novo clima de pareceria entre a Igreja e o setor público municipal.

Festa na Capela

As longas escadarias sobre o morro rochoso, ficou lotada de fi[eis que percorreram todos os flancos da rocha onde ao alto encontra-se a antiga Capela de São Cristóvão, onde foram realizadas as celebrações. Um toldo foi montado para abrigar a Missa Solene, que atraiu centenas de peregrinos, romeiros e fiéis.