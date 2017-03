Outubro terá show de Neto Lobo em Itaberaba

Acontecerá na noite de 26 de outubro o esperado show do cantor e compositor Neto Lobo e a Cacimba, em Itaberaba, no espaço “Pierina Lounge Bar”, na praça J.J. Seabra. Durante o espetáculo o músico e consagrado cantor baiano apresentará sua composição de maio0r sucesso, “A Peleja do diabo com a Flor”, canção tocada pelas emissoras de rádio de todo o Brasil e que, em 2012, fez parte da trilha sonora da novela Global “Malhação”.

Abaixo, algumas curiosidades sobre a banda Neto Lobo e a Cacimba:

Neto Lobo é considerado o maior representante da música baiana baseada no interior. Ele criou o “Rock de Tabaréu”, onde , sempre levanta a bandeira da cultura interiorana!

A banda é formada por: Neto Lobo (voz, violão e composições), Duda Brandão (Guitarra), Sidnei Rasta (bateria), Jonatas Fernandes (Baixo) e Guto Almeida (percussão). Neto Lobo e Guto Almeida são irmãos, nasceram em Senhor do Bonfim-BA e moram em Itaberaba

Atualmente a banda está na pré produção do seu segundo disco intitulado “Meu Pé de Umbu”, com previsão de lançamento até dezembro de 2013.

Neto Lobo recebeu em 2011 o prêmio de melhor poesia pela universidade de São Carlos-SP e a banda, por duas vezes, representou a Bahia no “Conexão Nordeste”, evento realizado no Rio de Janeiro que reúne artistas do Nordeste Brasileiro.

Na onda do sucesso, o cantor Neto Lobo divide sua sonoridade romântica e o aconchego dos lençóis com sua amada, a publicitária Rita América.