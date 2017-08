Otto descarta possibilidade de aliança do PSD com Neto

O senador disse que não existe possibilidade de a legenda não apoiar Rui.

Presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar disse à Tribuna que não existe possibilidade de a legenda não apoiar a candidatura do governador Rui Costa à reeleição no próximo ano. Declaração do senador é resposta ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel (PSD), que disse que se seu partido “marchar com o prefeito ACM Neto”, ele marchará “também”.

“Já disse centenas de vezes que não há menor chance de aliança do PSD que não seja com Rui. Ele (Coronel) tem liberdade de dizer o que pensa. Ele é presidente do Poder Legislativo do Estado da Bahia. Agora, ele disse que fica comigo em qualquer circunstância, que vai ficar comigo para onde eu for. Eu confio nele, e acredito nele. Eu nunca proibi ninguém de falar o que pensa e nunca obriguei ninguém a pensar igual a mim. Mas não tem possibilidade de uma articulação dessas. Às vezes a gente fala uma coisa na entrevista e pode ser interpretado de maneira diferente. Mas ele tem autonomia para pensar e falar o que ele quiser”, disse Otto Alencar. (Fonte: tribuna da bahia.Romulo Faro)