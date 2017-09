Otto Alencar critica governo estadual por demissão de aliados

O senador Otto Alencar (PSD) afirmou nesta segunda-feira que se sentiu desrespeitado com a demissão de dois indicados seus ao governo estadual e que só soube do fato através do Diário Oficial do Estado. De acordo com o parlamentar baiano, um técnico da Agência de Defesa Agropecuária (Adab), da sua cidade natal, Ruy Barbosa, foi desligado sem o seu consentimento e uma diretora Regional de Educação de Itaberaba foi substituída por uma adversária política do governador Rui Costa. Ainda segundo Otto, até o secretário estadual de Relações Institucionais, Josias Gomes (PT), desconhecia as demissões. O senador classificou o fato como “falta de articulação do governo”.