Otto acusa governo federal de barrar R$ 300 mi para metrô

O senador Otto Alencar reclamou ontem sobre a não liberação por parte do Governo Federal da verba de R$ 300 milhões. A quantia será utilizada pelo governo Rui Costa para dar continuidade às obras do Metrô de Salvador. Para o pessedista, só resta à oposição denunciar o caso. “O recurso está no Ministério das Cidades, que não quer passar. O governador Rui Costa falou sobre isso várias vezes. É um dinheiro que tem passar para o metrô. Eu não posso fazer nada. Sou oposição ao governo, só me resta denunciar. Estou denunciando todas as coisas que são feitas contra os interesses da Bahia”, disse o parlamentar à Tribuna.

Nesta semana, o governador Rui Costa (PT) se comprometeu em dar continuidade a importantes obras que estão em andamento, mesmo que seja necessário fazer uso dos recursos do orçamento estadual. A declaração foi dada durante discurso no encontro do Partido Progressista (PP), no início da semana.”O orçamento existe, o valor está empenhado, mas o Ministério das Cidades não paga. Então nós estamos pagando. […] A ajuda do governo federal é um terço do valor total da obra e, mesmo esse valor, só foi pago depois que foi denunciado [o atraso no pagamento]. A obra está concluída e, graças a Deus, nos próximos meses, nós vamos entregar a Barragem do Rio Colônia”, disse na ocasião. (Fonte: Henrique Brinco, tribunadabahia.com.br)