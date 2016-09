Orquídea rara chama a atenção por ter ‘cabeça de diabo’ entre pétalas

Do G1, em São Paulo

Existem cerca de 30 unidades da planta ao sul da Colômbia (Foto: Marta Kolanowska)

Com apenas 30 unidades identificadas no sul da Colômbia, uma nova espécie de orquídea chama a atenção por outra característica: ter uma “cabeça de diabo” entre as pétalas.

Com um olhar mais atento ao centro da flor, é possível ver o rosto e parte do corpo “demoníacos”. A nova espécie recebeu o nome “Telipogon diabolicus”.

O habitat da espécie é restrito a duas regiões colombianas, de Putumayo e Nariño, ao sul do país. A orquídea diabólica está entre as espécies ameaçadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da da União Internacional Para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

A planta tem uma haste que mede entre 5,5 e 9 centímentros de altura. Além da “cabeça do diabo”, as pétalas têm riscos, característica não encontrada em nenhuma outra espécie colombiana do gênero.

“No mais recente catálogo de plantas colombianas, quase 3.600 espécies de orquídeas foram incluídas, que representam cerca de 250 gêneros”, disseram pesquisadores. “Não há dúvida de que centenas de espécies do país permanecem desconhecidas. Só em 2015, mais de 20 novas foram publicadas com base no material coletado na Colômbia”.

A descoberta é dos pesquisadores Marta Kolanowska e Dariusz Szlachetko, ambos da Universidade de Gdansk, na Polônia. Eles trabalharam em parceria com o professor colombiano Ramiro Medina Trejo.