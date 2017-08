ORCOMA oferta Curso de Controle Patrimonial nas Entidades Publicas

A empresa ORCOMA de contabilidade pública abriu as inscrições para o Curso de Controle Patrimonial nas Entidades Publicas, que terá inicio no próximo dia 8, estendendo-se pelo dia seguinte, com carga horária de 12 horas. Conforme o jovem contador Marcelo Mascarenhas, o curso tem por objetivo capacitar servidores públicos na área do controle patrimonial, assegurando a transmissão de novos conhecimentos no âmbito da Administração Pública. Agendado para o auditório do Bela Vista Web Hotel, em Itaberaba, o curso terá como instrutor o professor Diogo Duarte, contador especialista em Contabilidade Publica pela formado pela UFRGS.

Instrutor renomado

O instrutor Diogo Duarte é dos nomes mais requisitados do cenário brasileiro como palestrante convidado por renomadas instituições, como a Secretaria do Tesouro Nacional, Conselho Federal de Contabilidade, Conselhos Regionais de Contabilidade, SESCONS e ESAF.

Ele capacita milhares de alunos por ano, e tem participado como palestrante das principais convenções de contabilidade do Brasil, sendo recentemente convidado para compor a programação do Congresso Brasileiro de Contabilidade, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O professor Diego Duarte é autor de várias publicações como o livro Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Publicas, editora Gestão Publica, 2013. Coautor do livro Entendendo a Contabilidade Patrimonial: do Ativo ao PL. Editora Gestão Publica, 2017. Coautor do livro NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico sob a ótica das IPSAS; um estudo comparativo, publicado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Coautor e coordenador do livro Contabilidade Aplicada ao Setor Publico: Estudos e Praticas, editora Atlas, 2016 e Co-revisor do livro Processo Licitatorio e a Lei Complementar nº 123 – 2006 – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Teoria e Pratica.

A quem este curso se destina.

O curso ofertado pela ORCOMA é destinado a todos os profissionais da Administração Municipal, que estejam envolvidos direta ou indiretamente com setor de Patrimônio Publico; assim como os Gestores, Secretários, Controladores Internos, Contadores e Servidores Públicos.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Mudanças conceituais

1 – Classificação da despesa e forma de controle: Permanente x Consumo, Softwares, Material para distribuição gratuita; Livros e demais materiais bibliográfico; Pendrives e periféricos; Bens adquiridos para doação; Obras x serviços de terceiros; Durabilidade, fragilidade, incorporabilidade, transformabilidade e perecibilidade. Demais casos para analise da classificação da despesa com correlação ao controle patrimonial.

Aspectos Gerais

2. Setor de Patrimônio: Abrangência: Visão Macro; Principais Atribuições; Legislação Patrimonial; Integração entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade; Arquivamento.

Rotinas Patrimoniais

3. Ingresso de Bens: Regras e legislação sobre recebimento dos bens; Incorporação/ tombamento – aspectos gerais e legislação; Considerações contábeis; Registro do SIP – Sistema Informatizado Patrimonial; Geração de numero de tombamento do bem; Etiquetagem/Emplaquetamento dos Bens; Modelo de Termo de Responsabilidade; Definição de bem permanente; Bens de Uso: Comum, Especial e Dominical; Conserto e Reparo de Bens; Modelo de Termo de Reparo de Bem Patrimonial; Transferência de Bens; Baixa Patrimonial; Modelo de Termo de Baixa; Doação; Considerações Contábeis; Cessão de Uso: Considerações Contábeis; Modelo de Termo de Cessão de Uso; Inutilização: Extravio ou Furto; Venda/Leilão; Bens Inservíveis; Sucata; Roteiro Básico para Venda de Sucata; Sucata – Considerações Contábeis; Noções Básicas sobre inventário, depreciação e avaliação de bens; Apontamentos do TCE e TCU.

INVESTIMENTO:

R$ – 900,00 (novecentos reais) – por aluno; Acima de 04 inscritos através do mesmo CNPJ a 5ª inscrição é gratuita. Formas de pagamento: Transferência, deposito ou boleto bancário.

Todos os alunos receberão como material Permanente: Material didático (Pasta, bloco de anotações, caneta), Certificado de Participação emitido pela Evolução Consult para aqueles que cumprirem no mínimo 75% da carga horária total. Certificado entregue somente ao final do curso.

Na taxa de inscrição está incluso: Dois Coffee Break por dia. Maiores informações: (75) 3251-4300, Celular (75) 99221-0273 (Tim – whatsapp).