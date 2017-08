“Operação Hotel Fantasma” cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Iraquara

A “Operação hotel fantasma” atinge em cheio o ex-prefeito de Iraquara, Landualdo Barros Freitas Junior, o Freitas, eleito pelo PSB.

O Ministério Público estadual deflagrou na manhã de hoje, dia 11, a ‘Operação Hotel Fantasma”, que investigou fraudes no pagamento de diárias no Hotel Poço Azul por parte do ex-prefeito de Iraquara, Landualdo Barros Freitas Junior, e de ex-secretários do Município. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na casa do ex-prefeito, no hotel e nas casas de ex-secretários, onde foram apreendidos documentos, computadores, notebooks e aproximadamente R$ 40 mil em espécie. A operação, que foi realizada pelos promotores de Justiça Maria Anita Araruna Correa, Ana Carolina Tavares de Oliveira, Áviner Rocha Santos, Bruno Pinto e Silva, Romeu Gonsalves Coelho e Vera Leilane Mota de Souza, investiga possíveis práticas de crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro por parte de ex-funcionários públicos do Município.

O processo revela que esse grupo pagava ‘diárias fantasmas’ para pessoas que nunca se hospedaram no Hotel Poço Azul, localizado na Rodovia Ba-122, Km 27, do Município de Iraquara. Os mandados foram deferidos pela juíza Martha Carneiro Terrin e Souza. A operação contou com o apoio do Centro de Apoio Operacional Criminal do MP (Caocrim), e das Polícias Civil e Militar. Fonte: Cecom/MP