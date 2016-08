Operação FPI gerou transtornos, paralisou setores produtivos, mas alcançou resultados ambientais expressivos

A 6ª edição da Operação Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada na região do Médio Paraguaçu, de 27 de julho até 7 de agosto, apanhou os setores produtivos de surpresa, provocando inclusive a paralisação de muitas atividades com efeito direto na redução dos empregos temporários, diante da força coercitiva da operação que envolveu dezenas de órgãos sob a coordenação do Ministério Público. O promotor público Thyego Matos considerou positiva a operação, cujos números divulgados apontam o resgate de 2.380 animais pelas equipes de fiscalização, dentre eles, diversas aves, jabutis, cobras, etc. Além dos animais, foram apreendidas 64 armas de fogo, um laticínio e duas serrarias foram interditadas, máquinas apreendidas e 11 pessoas foram detidas . Na avaliação dos órgãos durante audiência pública no Colégio Modelo de Itaberaba, no dia 7, constatou-se que esses números foram maiores que todas as outras edições da FPI.

Operação reuniu 17 órgãos

A operação percorreu os municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Milagres, Itaetê, Marcionílio Souza, Iaçu, Ipirá, Castro Alves, Itatim, Rafael Jambeiro e Santa Terezinha, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na Bacia do Rio Paraguaçu, envolveu nas atividades de fiscalização, órgãos estaduais e federais com atuação ambiental, tais como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, Secretaria Estadual da Fazenda – SEFAZ, Secretaria de Meio Ambiente do Estado – SEMA, Instituto Brasileiro de Meio ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA, Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, bem como a Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Militar (através de seu Grupamento Aéreo, das Companhias do Cerrado, da Caatinga, Semi-árido, Sudoeste, CIPPA e da Polícia Ambiental, a COPPA) e a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura – SFPA/BA, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/BA, Ministério Público Federal – MPF, Ministério Público do Trabalho – MPT.

Aves maltratadas e armas apreendidas

Durante a operação, alguns casos chamaram bastante atenção dos especialistas, como o de um homem que foi detido por falsificar anilhas – objeto utilizado para comprovar a origem legal das aves –, fato ocorrido na zona rural de Itaberaba, onde foram encontrados em sua residência, 37 pássaros com sinais de maus-tratos.

Alguns animais foram soltos em reservas e outros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS, de Vitória da Conquista, onde passaram pela avaliação de especialistas, sendo adotadas as medidas necessárias para cada caso, com objetivo de restabelecerem condições de serem reintegrados à natureza, com devido monitoramento.

A Operação FPI encerrará suas atividades com a realização de audiência pública no Ministério Público da Bahia de Itaberaba, onde serão apresentados os resultados dos

trabalhos das diversas equipes que compõem a Operação Fiscalização Preventiva

Integrada.

A operação interditou laticínio e serrarias, bem como multou loteamentos e obras irregulares na margem do Rio Paraguaçu, comprometendo as reservas de Apps.

Fonte: oparaguacu.com (fotos FPI)