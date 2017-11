Ônibus escolares de Itaberaba são detidos e multados pela Policia Rodoviária Federal

Circulou nas redes sociais desde a segunda-feira, 2, imagens de ônibus escolares que foram detidos em transito, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), gerando constrangimentos para os alunos, além de provocar atrasos para chegada às salas de aulas. O veículos foram detidos e impedidos de circular porque os motoristas não receberam a formação obrigatória na Capacitação de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, previsto pelo Código de Transito Brasileiro (CTB), cujo prazo determinado pela Resolução do CONTRAN Nº 168/2004, não foi cumprido pelo município, assim como a maioria das cidades Brasil afora.

A pesar do constrangimento sofrido pelos alunos e motoristas desavisados, atraso no começo das aulas e as multas que devem ter incidido sobre o município, o Gabinete do Prefeito Ricardo Mascarenhas (PSB) e, tampouco a Diretoria Municipal de Transportes, sequer emitiram uma nota de esclarecimentos ao público, como se nada tivesse ocorrido, indiferentes à negativa repercussão que o fato alcançou na opinião pública. Observemos que Itaberaba é o único município da Chapada Diamantina que se dá ao luxo de sustentar uma Secretaria Municipal de Comunicação, com expressiva equipe e funções de primeiro escalão.

Curso obrigatório

Essa capacitação tem a Carga Horária 50h/a, obrigatório para motoristas de ônibus e vans, com validade máxima de 5 anos, quando os condutores deverão realizar a atualização do respectivo cursos, devendo o mesmo coincidir com a validade do exame de aptidão física e mental do condutor.

Dezenas de motoristas de Itaberaba e região foram capacitados neste curso intensivo pelo SEST/SENAT, no mês de julho deste ano, porém, o município não atentou para esta obrigatoriedade em suas linhas de transportes escolares.