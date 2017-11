Ônibus da Emtram capotou nesta manhã, entre Mundo Novo e Piritiba, provocando vitimas de Itaberaba

Um ônibus da empresa Emtram lotado de turistas itaberabenses que se deslocaram em passeio para curtir o Parque Aquático na cidade de Jacobina, capotou na manhã desta quinta-feira, 12, em um trecho da estrada que liga Mundo Novo a Piritiba, próximo a Fazenda Duarte.

Informações preliminares dão conta que 8 pessoas vieram a óbito, enquanto os feridos estão sendo socorridas em hospitais da região.

Conforme a Polícia Militar, que se encontra no local desde cedo, uma das vitimas, a Sra. Margarida, funcionária do guichê da empresa Águia Branca, da Rodoviária em Itaberaba, que seguia na viagem com familiares, foi socorrida mas veio a óbito. Até o momento não foi divulgada as causas do acidente, nem a lista das vitimas da ocorrência fatal.

Conforme a enfermeira Mariana, que atende no Hospital Dr. Carlos Aires de Almeida, na cidade de Piritiba, o ocorreram 8 mortes, sendo a maioria das vitimas socorridas naquela unidade de saúde. Ela salientou que a vitima Margarida recebeu atendimento no hospital mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Ainda exitem vitimas em óbito, no local do acidente, sob os cuidados a Policia Militar. A maioria das vitimas foram encaminhadas para hospitais de Jacobina, Feira de Santana e Salvador.