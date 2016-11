OMS diz que agressão ao meio ambiente é responsável por 1/4 das mortes no mundo

A OMS – Organização Mundial da Saúde finalmente divulgou nesta terça-feira, 15 de março de 2016, relatório completo sobre a relação entre mortes e meio ambiente. Uma parte do estudo tinha sido revelada no final do ano passado. O Relatório usa como exemplo positivo no Brasil a cidade de Curitiba pelo sistema de corredores de ônibus e melhorias de saneamento básico.

O levantamento mostra que em 2012, uma a cada quatro mortes registradas no mundo teve como origem questões relacionadas à agressão ao meio ambiente, o que significa que 12,6 milhões pessoas morreram por este fator.

Segundo o relatório, no Brasil entre 15% e 16% das doenças poderiam ser evitadas por medidas que respeitem o meio ambiente.

De acordo com a OMS, a maior parte das doenças no mundo não é causada diretamente pelo clima, mas a degradação ambiental aumenta os riscos de o cidadão contrair as doenças.

São citadas, por exemplo, ocorrências como enchentes, incêndios, crises hídricas, secas extremas ondas de calor, proliferação de insetos vetores de doenças e a poluição atmosférica por veículos e atividades na indústria e na agricultura.

O estudo mostra que entre os males com relação direta e indireta com agressão ambiental e que causam mortes ou agravam doenças, estão problemas como diarreias, vírus transmitidos por mosquitos, desnutrição distúrbios mentais, como estresse e depresão, problemas pulmonares, cânceres e cardiovasculares.

A degradação ambiental, de acordo com a OMS, também gera ou agrava conflitos e guerras civis. A mudança do clima pode causar sérios. problemas de abastecimento de alimentos também.

O estudo ainda revela que os países com mais mortes com relação ao meio ambiente são de baixa e média renda em especial no sudeste da Ásia e na região do pacífico ocidental totalizando 7,3 milhões dos óbitos, ou seja, mais da metade.

O tipo de doença mais agravada pela agressão ao meio ambiente, de acordo com a lista da OMS, é o acidente vascular cerebral, com 2,5 milhões de mortes, em 2012. Doenças cardíacas isquêmicas e lesões não intencionais, como por exemplo, acidentes rodoviários, cânceres, doenças respiratórias crônicas e infecções respiratórias também encabeçam a lista.

O site Observatório do Clima mostra que existem medidas na concepção das cidades que podem melhorar as condições ambientais e a qualidade de vida, evitando estas mortes. No Brasil, cita como exemplo o investimento em transporte por ônibus realizado em Curitiba.

A cidade de Curitiba é citada como um bom exemplo de investimentos na melhoria de condições ambientais em favelas, reciclagem de resíduos, e um sistema rápido de ônibus, integrado a espaços verdes e passarelas para incentivar caminhadas e ciclismo. “Apesar de um aumento da população em cinco vezes nos últimos 50 anos, os níveis de poluição do ar são comparativamente mais baixos do que em muitas outras cidades em rápido crescimento e a expectativa de vida é de dois anos a mais do que a média nacional”, diz o relatório.

Assim, o relatório é enfático em demonstrar a necessidade de ampliação e melhoria nos níveis de investimentos destinados aos transportes públicos, dentro da realidade econômica e de demanda em cada cidade. Os sistemas de corredores BRT – Bus Rapid Transit são tidos como exemplos acessíveis para orçamento da maior parte dos municípios, com custos por quilômetro bem inferiores a outros modais e com resultados positivos, o que não exclui a necessidade de atenção para outras formas de transportes.

A rapidez e ampliação na qualidade dos serviços proporcionadas pela separação de um espaço exclusivo para ônibus pode trazer benefícios como deixar o transporte público mais atrativo, fazendo com que as pessoas se desloquem menos de carro cotidianamente, e também faz com que menos ônibus de maior porte substituam coletivos menores atendendo a mesma demanda de passageiros. O aumento na eficiência operacional dos ônibus também é um destaque positivo para a redução da poluição. Quando o sistema de BRT é pensado com vistas ao meio ambiente, os ganhos são maiores ainda, já que são elaborados modelos de sistemas que incluem a operação de ônibus elétricos, híbridos, trólebus ou movidos por combustíveis renováveis.

No caso de Curitiba, vale ressaltar que hoje os investimentos em mobilidade precisam ser ampliados. Além das discussões sobre o metrô leve na capital paranaense, é tida como fundamental a ampliação da malha de corredores de ônibus, bem como criação de faixas exclusivas em locais que não comportem estas estruturas. Fonte: Adamo Bazani-diariodotransporte.com.br