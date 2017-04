Obras de 1.600 metros de esgotos estão sendo construídos na cidade de Ibiquera

Um programa emergencial de recuperação do esgotamento sanitário e construção de novas redes de esgotos na cidade de Ibiquera, em plena Chapada Diamantina, foi colocado em execução pelo prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB), com o objetivo de acabar com os esgotos a céu aberto que corre nas ruas e praças da cidade, ocasionando sérios riscos para a saúde pública. “Encontramos a cidade enlameada pelos esgotos”, revela o jovem prefeito, citando que até na Praça São José, a principal da cidade, onde está a sede da prefeitura, os esgotos corriam nas calçadas há mais de 10 anos, sem que os ex-prefeitos tomassem previdências. Estima-se que as obras de abertura e reparação dos esgotos cheguem a mais de 1.200m.

Melhorando a saúde publica

As obras de construção das novas redes de esgotos começaram pela Praça São José, onde os operários já estão concluindo a canalização de 200m, que antes corriam a céu aberto, prejudicando a população e o comércio local. Os mesmos serviços estão sendo realizados na Ladeira do Expedicionário, na entrada da cidade, onde estão sendo canalizados mais 120m de esgoto, beneficiando os moradores, Conforme o secretário Elson Neto de Araújo, da infraestrutura, o programa prevê a abertura e canalização dos esgotos da Avenida Plínio Matta Pires, com 200m; serão também atendidas as artérias da Rua Lizete Ribeiro, 200m; Rua das Princesas, 500m; Rua da Lagoa, 300m; Rua da Bananeira, 80m. O esgoto que corre em frente ao colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, também será recuperado, prevendo-se a canalização de 200m.

Entre os serviços de esgotamento sanitário e a poda de árvores urbanas, a Prefeitura está empregando 80 operários contratados diaristas, duas caçambas, uma retro escavadeira que está saindo da manutenção, sendo utilizados centenas de tubos de PVC de 100, 150 e 200mm, totalizando 1.600 metros de esgotos canalizados.