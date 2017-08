Obras da EMBASA criam sérios transtornos nas ruas de Itaberaba

Calçamento revirado pelo avesso, vias públicas esburacadas, ruas interditadas sem sinalização previa indicando os desvios, transtornos para pedestres nas calçadas e aos condutores dos veículos nas ruas, são algumas das dificuldades e problemas gerados pelas obras da EMBASA, para a implantação do Sistema de Saneamento Básico de Itaberaba. Sob a execução da empreiteira ADM Engenharia, os serviços envolvem muitos trabalhadores e máquinas pesadas que invadem as ruas, praças e avenidas esburacando tudo para implantar no subsolo os dutos do esgotamento sanitário.

O projeto de saneamento básico terá investimentos estimados em R$65.0 milhões, com recursos dos governo federal através do Programa PAC 2, com a gestão e fiscalização sob controle da EMBASA.

Repercussão na Câmara

Enquanto o comércio se queixa que das ruas esburacadas e o movimento das máquinas interferindo na dinâmica do comércio, a população enfrenta dificuldades de locomoção nas vias urbanas.

O problema já repercutiu na semana passada no plenário da Câmara Municipal, onde os vereadores Amauri Pinheiro, Carlos Tanajura, Samuca, Niltinho e Jadiel, abririam uma frende de discursos críticos. A edilidade sugere que a recuperação do calçamento aconteça no mesmo ritmo em que se abre o buraco. Conforme o edil Amauri, foi solicitado ao presidente Jose Antônio, o encaminhamento pela Câmara, de uma recomendação ao Secretário de Infraestrutura, para intensificar a fiscalização e controle. “A empresa está trabalhando sem equipe suficiente para atender as demandas de recuperação do calçamento”, ponderou Amauri.