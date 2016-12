OAB de Itaberaba fará palestra sobre corrupção

O presidente da Subseção da OAB de Itaberaba, advogado Gabriel Mendes Mascarenhas está convidando a classe dos advogados e a população, para assistir a palestra sobre o polêmico tema corrupção, que será realizada pela entidade na próxima quarta-feira, 14/12, no auditório do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhaes. O palestrante convidado é o presidente do Tribunal de Ética da OAB/Ba, Waldir Santos, especialista em direito público e processos de concursos públicos. Waldir é também membro da Comissão Nacional de Combate à Corrupção da OAB e, durante sua palestra, abordará o tema “Instrumentos Eficazes no Combate à Corrupção”.

O auditório do colégio promete lotar, diante da atualidade do tema que ganhou destaque nacional com as centenas de prisões de empreiteiros e políticos corruptos pela operação Lava Jato, conduzida pelo JUIZ Sérgio Moro. A onda de corrupção também atinge a coletividade itaberabense, diante das inúmeras denúncias de improbidade administrativa e desvios de dinheiro público contra a administração do prefeito João Filho.