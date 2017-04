O vice-prefeito Léo Satélite é o novo secretario de agricultura de Boa Vista do Tupim

A agricultura do município de Boa Vista do Tupim conta agora com novo reforço, já que o vice-prefeito Elielton dos Santos Teles, popular Léo Satélite (PMDB) assumiu a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, atendendo ao convite do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB). O vice-prefeito assumiu o novo cargo sem remuneração, substituindo o ex-secretário Luciano Cunha, pecuarista e empresário, que pediu exoneração justificando a intensidade das suas atividades profissionais.

No papel de secretário, o vice Léo Satélite entrou em campo com disposição em tornar realidade todos os planos do prefeito Dinho Campos, visando transformar o município em uma nova fronteira agrícola e agropecuária, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando a qualidade genéticas dos rebanhos bovino, caprino, suíno e equino. Pecuarista morador do interior do município, o vice-prefeito e secretário conhece bem a realidade do homem do campo tupinense, trazendo consigo a expertise de viabilizar uma propriedade rural, sua fazenda Satélite e Bom Viver, com uma pecuária de resultados em pleno semiárido.

Qualidade para o consumo da carne

O primeiro desafio do novo secretário da agricultura e recursos hídricos é tornar realidade o Plano de Modernização do Comércio de Carnes no município, proposto pelo prefeito Dinho Campos. Decidido, Léo Satélite mobilizou marchantes , comerciantes de carnes e técnicos da secretaria, em visita ao Abatedouro e Frigorifico FRIRUY, sediado na vizinha Ruy Barbosa.

Durante a visita, os marchantes conheceram o moderno sistema de abate de bovinos, caprinos e suínos, bem como os cuidados de higiene no corte e armazenamento da carne em Câmara Frigorifica, para posterior destinação ao mercado consumidor.

Acompanhado pelo vereador e presidente da Câmara, Sávio Bulcão e o ex-vereador Tonhe de Miro, o secretário Léo Satélite dialogou muito com os marchantes, que consideraram a visita uma boa experiência. Todos confirmaram disposição e apoio ao plano de modernização do comércio de carnes proposto pela nova administração municipal.