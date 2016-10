O povo elegeu Claudio Serrada com o recorde eleitoral de 84,35% dos votos, derrotando a corrupção em Ruy Barbosa

O líder politico Claudio Serrada (PSD), bateu um dos recordes baianos e nacional de preferencia eleitoral, ao vencer as eleições em Ruy Barbosa, deste domingo, 2 de outubro, com um percentual histórico de 84,35% do eleitorado. Venceu disparado em todas as urnas, empolgando a população que acompanhou os resultados da apuração com muito entusiasmo, saindo depois em festa e carreata pelas ruas da cidade, animados por muito som e foguetório.

Recebendo nas urnas 8.073 votos, Serrada derrotou o prefeito, cujo candidato impugnado Eduardo Mota (PSL), não foi votado, dando uma diferença de 6.575 votos contra o segundo colocado, o ex-vereador e ex vice-prefeito Tácio Costa, candidato do Solidariedade, que recebeu 1.498 sufrágios.

Compromisso com a moralidade

Liderando uma coligação que concentrou 12 partidos, Claudio Serras despontou na política a partir do cargo de secretário municipal de finanças da prefeitura, no primeiro mandato de atual prefeito conhecido por “Bonus Falsus”, que foi duplamente derrota nas urnas, pois o seu candidato Eduardo, foi impugnado pela Justiça Eleitoral e não recebeu sequer o registro do voto pessoal. Reagindo contra a onda de corrupção na prefeitura, Claudio renunciou ao cargo e voltou para suas atividades privadas. Admirado por sua atitude, a população abraçou-o como candidato preferencial, liderando todas as pesquisas espontâneas, já em 2015.

Com o apoio do senador Otto Alencar, a candidatura de Cláudio se consolidou dentro do maior grupo politico do município, conquistando a maio vitória da histórica eleitoral ruybarboense.

Em seu comício de encerramento na Prça Sant Tereza, o prefeito eleito prenunciou para uma grande multidão de quase 10 mil pessoas, que “meu compromisso é com a moralidade na prefeitura, para dedicar os recursos públicos para beneficiar unicamente os que mais necessitam e garantir a geração de emprego e oportunidades para meu povo”.

Bancada de Vereadores

Uma expressiva bancada de vereadores foi eleita para dar sustentação às ações inovadoras que serão implantadas por Cláudio Serrada. Foram eleitos os seguintes vereadores para as 11 cadeiras da Câmara: Lulu Moto Táxi (PP) campeão de votos com 1.257, com percentual de 8,06%; Ronne (PP) votado com 866; Ney Dias (PMDB) 839; Bui de Edmundo (PMDB) 798; Kinho da Âncora (SD) 790; Bel de Luiz de Véi (SD) 775; Dimacy (PSD) 609; Tite do Paraiso (PSL) 589; Nunui (PRTB) 483; Paizinha (PSD) 466; e Cal das Flores (PSB) 308 votos.