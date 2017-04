O escritor itaberabense, Luís Carneiro, é o mais novo sucesso na literatura baiana

Autor de dois livros de ficção, o professor e filósofo itaberabense, Luís Carneiro, é a mais nova revelação nos meios literários baianos, ao destacar-se como o escritor com maior índice de leitura através dos dispositivos móveis e a Internet. Autor do livro “Cidade Sagrada”, um romance que retrata a realidade atual da capital baiana, das suas estreitas ruas do Pelourinho às grandes avenidas de vale, Carneiro viu surgir à sua frente o inusitado mundo dos leitores ávidos por um bom livro, há três anos atrás, quando Cidade Sagrada lhe motivou o lançamento de cinco edições esgotadas pela Saraiva Editora.

O mais novo sucesso de Luís Carneiro é o livro recém-lançado, “Navegantes de Rua”, uma historia que vem atraindo muitos leitores e a procura da edição nas livrarias em Salvador. Os dois sucessos de bilheteria estão disponíveis para leitura online, através o site da editora saraiva.com.br

Navegantes de rua

O novo livro do escritor Luis Carneiro é um romance de ficção que traz de volta ao povo brasileiro uma literatura com a temática das desigualdades sociais. Nessa perspectiva o autor traça um panorama narrativo que instiga o leitor a uma compreensão dos valores fundamentais do ser humano. Conforme Carneiro “trata-se de um romance popular cuija história e seus personagens se entrelaçam com a maior festa popular de rua do planeta, o Carnaval”. É nesse ambiente festivo que se delineia a ficção, motivando ao leitor a formação de juízos de valor, a respeito do menor abandonado no Século XXI. Menores de rua e seus dramas de sobrevivência e convivência em pleno Carnaval, é uma das transversalidades do romance de Carneiro.