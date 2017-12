O Circo, espetáculo de dança empolgou os expectadores em Itaberaba

Muito charme, cores, ritmo e harmonia dos movimentos de dançarinos e bailarinas, empolgaram a plateia que lotou o auditório do Colégio Modelo de Itaberaba, no final da tarde deste domingo, 10, para assistir ao espetáculo de dança, O Circo, realizado pelo Estúdio de Dança DRS. Sob a direção da odontóloga e bailarina, Djenane Aragão Pereira dos Santos e a coreografa Sara Gonsalves de Jesus, as cenas de ballet e dança moderna, motivaram emoções e aplausos de pais, mães e convidados da plateia superlotada.

Conto moderno

O espetáculo dividido em dois atos traçou um enredo de amor entre duas bailarinas e o garboso malabarista do Circo, que ao final, ansioso por manter o trio amoroso, ficou sozinho no proscênio, após um bailado de intensos movimentos amorosos.

No Ato I, o encanto tomou conta da plateia quando pequenas bailarinas, de 3 a cinco anos, bailaram os passos graciosos do Ballet, emocionando pais, mães e convidados.

A harmonia dos movimentos, o musical de época e a beleza do figurino, em cores intensas e coloridos suavizados pelo azul e branco, mereceu os cuidados coreográficos de Djenane, com texto de Ernesto Jazade e as apresentações das cenas aos cuidados do ator Rafael Assunção da Costa e Silva.