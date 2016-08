O adeus da lenda: Phelps encerra a carreira com mais uma medalha de ouro

Doze anos depois da primeira medalha, Michael Phelps se despede das piscinas. Aos 31 anos, o nadador encerra a carreira da maneira que mais sabe: subindo no lugar mais alto do pódio. Neste sábado (13), no Estádio Aquático Olímpico, o atleta mais laureado da história conquistou ouro com o time dos Estados Unidos no revezamento 4x100m medley.

Na última vez que caiu na água, Phelps teve a missão de recuperar a liderança da prova para os Estados Unidos. No nado borboleta, o norte-americano travou um intenso duelo com James Guy, do Reino Unido, mas conseguiu entregar para Nathan Adrian na primeira colocação. O companheiro abriu vantagem e completou na primeira colocação.

Emocionado após a última prova da carreira, Michael Phelps agradeceu a oportunidade de fazer parte do revezamento dos Estados Unidos. Neste sábado (13), no Estádio Aquático Olímpico, o time norte-americano conquistou a medalha de ouro no 4x100m medley.

“Foi uma honra fazer parte desse revezamento. Tinha a oportunidade de estar em alguns dos maiores revezamentos de todos os tempos. Foi uma honra”, afirmou Phelps à “NBC”.

Assim como aconteceu após Londres-2012, Phelps anunciou que se aposentará. Na ocasião, ele voltou atrás dois anos mais tarde. Dessa vez, no entanto, garante que a decisão é definitiva.

“Penso que vocês podem dizer: fui mais emotivo depois da prova dessa vez do que na última (em 2012)”, explicou. “Estou pronto para algo diferente. Minha carreira como nadador pode ter terminado, mas tenho um futuro em minha frente, e posso virar a página e iniciar o que quer que eu deseje”.

O ouro nos 4x100m medley foi o 23º da carreira de Michael Phelps. O norte-americano ainda coleciona outras três pratas e dois bronzes.