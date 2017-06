Novos sucessos da música nordestina serão atrações no Arraiá do Mochilão em Iaçu

Novidades das paradas de sucessos da música nordestina serão a marca maior dos festejos juninos este ano em Iaçu, com o Arraiá do Mochilão, que está sendo montado para acontecer nos dias 23, 24 e 25, da próxima semana. A área do circuito do forró já está recebendo os últimos detalhes da decoração na Praça dos Ferroviários. A grade de shows da programação vem sendo lançado pela Prefeitura a cada semana, apresentando novos astros do cancioneiro nordestino.

Já estão confirmados no mega palco que está sendo montado no circuito da Festa de São João, os seguintes astros e bandas: Filomena Bagaceira, Cangaia de Jegue, a dupla Marcos & Belutti, Forrozeiros do Norte e Flor de Maracujá.

A programação montada pela Prefeitura conta ainda com os espetáculos musicais de Kiko Saalli, Edson e Banda, João Almeida, Jota Kajaiba, Paulo Augusto, Josefina Furacão, a Banda Gondim’s e o tradicional Trio Nogueira, bom na sanfona pé de bode.

Passeio no Trem Muchilão

Os festejos em Iaçu contará com o atraente e original passeio de trem, uma das atrações do Arraiá do Mochilão. O percurso de trem ocorrerá sob animado forró, animando os passageiros foliões dentro dos vagões que são puxados por uma cabeça de máquina.

Turistas, visitantes e os moradores iaçuenses poderão conviver durante os três dias, com a experiência de andar sobre trilhos ao som do genuíno forró pé-de-serra apresentado pelo Trio Nogueira.

O Passeio de Trem foi uma inovação criada pelo prefeito Adelson Oliveira na sua primeira gestão. Cada passeio tem duração de 50 minutos com partida da Estação Ferroviária, onde acontece a festa, com ida e volta até próximo às Sete Casas.