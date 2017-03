Novos juízes chegaram nas comarcas da Chapada Diamantina

Desde o início do mês de novembro que 97 municípios do interior do estado receberam novos juízes de direito aprovados no último concurso realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA). É a maior turma que ingressa na magistratura baiana nos últimos 20 anos, diz o juiz Cláudio Cesare, que coordenou o processo seletivo. Mas ainda faltam juízes em 93 comarcas da Bahia.

Dentre os novos juízes que chegam ao interior está o de Iaçu, César Augusto Carvalho de Figueredo; Miguel Calmon – Valney Mota de Souza; Mundo Novo – Leonardo Carvalho Tenório de Albuquerque; Mairi – Ivonete Souza Araujo; Piatã – Andrea Neves Cerqueira; Jacobina – Luis Henrique de Almeida Araújo; Rio de Conas – Carlos Davi Lopes Correria de Lima; Utinga – Geysa Rocha Meneses .

