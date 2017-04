Novo pároco de Nova Redenção conclama pela igualdade de direitos sociais durante o Festival de Musica

No decorrer das festividades do V Festival de Musica de Nova Redenção, que aconteceram na cidade nesta sexta e sábado, o novo pároco Padre Mario de Carli, tem afirmado em suas celebrações na Matriz de São Sebastião, que os fiéis católicos devem manter vigília em defesa dos direitos sociais conquistados pela população. Em especial neste domingo, 23, o Pe. De Carli, chama a atenção para as transformações da “Casa da Esperança” que foi encampada pela Prefeitura e transformada em “Creche Esperança “. O padre lembra que a Casa da Esperança foi fruto de um trabalho de mutirão pela Igreja Católica, onde muitos cristãos se uniram ao ideário do Padre Luis, e conseguiram edificar esta grande obra social onde muitas vidas carentes foram amparadas. “O poder público como as prefeituras tem mais capacidade para reabilitar tais obras, cabendo-lhe a promoção e o amparo de muitas crianças das famílias dos trabalhadores”, disse o padre.

Cuidar do bioma

O Padre Mário de Carli defende uma profunda reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, considerando que o município está situado na Bacia do Rio Paraguaçu, que precisa de ações de preservação. “Cuidar do bioma é cuidar do irmão, é um ato de amor ao próximo. Precisamos preservar nosso meio ambiente por que ele é uma casa comum, não é só meu ou seu, é de todos nós. Cuidar do meio ambiente é um ato de amor ao próximo transfigurado em ações concretas”, explica ele acrescentando que, não adianta somente rezar pelos biomas, “certo”? Ações concretas são necessárias para protegê-los. Para isso, é primordial que as pessoas se conscientizem da importância da preservação, lembra o Padre De Carli.

Além das margens do Rio Paraguaçu o município apresenta belas atrações turísticas como o Poço Azul, Morro da Arara, Olho D’água da Urania,Trilha do Socó, Balneário da Peruca e cavernas inexploradas.

O novo pároco da cidade, Mario De Carli, é missionário da Consolata, veio inicialmente por dois anos dedicar sua vida sacerdotal e missionária à diocese de Ruy Barbosa. Foi empossado na função sacerdotal pelo Bispo dom André De Witte, durante as celebrações da festa do Padroeiro São Jose, na cidade de Ibiquera, Ele respondeu afirmativamente a várias perguntas do Bispo, confirmando que veio para assumir “a missão de coordenar, fortalecer e animar as comunidades de Ibiquera e de Nova Redenção juntamente com as Irmãs Franciscanas de Cristo Rei e com as lideranças das comunidades”.