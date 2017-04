Novo golpe na Internet usa falsos cupons de desconto de grandes marcas

Uma campanha falsa que promete desconto nas lojas Extra, Dafiti, Americanas e Casas Bahia é o novo golpe de hackers no Brasil. De acordo com a PSafe, empresa brasileira líder em segurança e performance mobile, os cibercriminosos usam falsos cupons de desconto para pegar dados pessoais e causar prejuízos financeiros aos usuários.

A propaganda falsa oferece ao participante a chance de receber um cupom de desconto de uma das lojas no valor de R$ 2.000,00. A mensagem diz que, para ganhar, é preciso que o participante cadastre suas informações pessoais – nome, CPF, data de nascimento, e-mail e até endereço para futura entrega do cupom.

Após o preenchimento, sem saber que acaba de passar as informações para cibercriminosos, o usuário tem de responder a mais algumas perguntas, como: “Você quer ganhar dinheiro com seu carro?” Dependendo da opção selecionada, ele é direcionado para páginas de terceiros. A cada acesso, os hackers ganham dinheiro. Caso o usuário não clique em nenhum critério de perguntas do site, ele é instruído a cadastrar seu celular em um serviço de SMS pago.

Com as informações pessoais em mãos, os cibercriminosos estão aptos a realizar diversas ações que podem causar prejuízos financeiros ao usuário, como se passar por ele no cadastramento de serviços de SMS pagos ou outros serviços baseados em CPF.

Segundo especialistas em segurança da PSafe, os hackers cadastraram os sites contendo a fraude em blogs, aplicativos e sites de conteúdo adulto. “Identificamos que os hackers criaram mais de 1.000 sites diferentes contendo esse golpe para dificultar o bloqueio. Caso algum deles seja denunciado, há outros funcionando e impactando ainda mais usuários. Além disso, eles se aproveitaram da popularidade de grandes marcas para atrair as vítimas”, diz Emilio Simoni, gerente de Segurança da PSafe.

Para evitar que os usuários caiam em golpes online, a PSafe lista algumas orientações importantes. Veja abaixo:

Desconfie de promoções exageradas

Quando a promoção não for anunciada nos canais oficiais da marca ou redirecionar o usuário para outras páginas, desconfie. Se mesmo assim quiser participar, certifique-se de que a promoção é real, ao entrar em contato diretamente com a empresa. Nunca disponibilize dados pessoais ou propague links antes de fazer esta checagem.

Tenha um antivírus instalado

O antivírus no celular funciona como uma barreira de segurança para garantir a privacidade dos seus arquivos e impedir que os hackers tenham acesso ao seu aparelho. Por exemplo, diariamente, o app PSafe TOTAL remove mais de 130 mil ameaças de malwares e bloqueia cerca de 500 mil páginas maliciosas.

Foi afetado? Evite o prejuízo

Caso o usuário ainda não tenha um antivírus instalado no celular e tenha caído no golpe, ele deve desinstalar o app malicioso, baixar um antivírus e fazer uma varredura. Caso tenha sido cadastrado em algum programa pago de SMS, deve entrar em contato com a operadora e solicitar o cancelamento do falso serviço.