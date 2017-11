Novembro Azul realiza palestra para homens sobre os riscos do Câncer de Próstata, em Boa Vista do Tupim

A Campanha Novembro Azul que estimula os homens a realizar o exame da próstata, para evitar o risco de morte por câncer, está mobilizando os adultos a participarem de uma palestra para homens, que será realizada na próxima terça-feira, 21, às 18h00, no auditório da Câmara de Vereadores de Boa Vista do Tupim. Desde o início do mês que a Secretaria Municipal de Saúde, vem articulando a Campanha “Homem Que Tem Atitude Se Cuida”, realizando ações e distribuindo panfletos, notas de conscientização na rádio local e em carro de som, além de banners nas redes sociais, alertando para o risco do câncer da próstata, apelando para que os homens se previnam, pois como alerta o secretário Gustavo: “A prevenção é fundamental para uma vida saudável de todas as pessoas”.

Vencendo o tabu

A “Palestra Saúde do homem” pretende conscientizar os homens sobre a importância do exame do reto, um ato preventivo que é visto com muito preconceito.

O câncer de próstata, é o tipo mais comum entre os homens, e a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Somente entre 2016 e 2017, ocorreram 61,2 mil novos casos com óbitos no Brasil, conforme relatório do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Conforme Gustavo, “a cultura machista é um fator que atrapalha a prevenção e, portanto, o tratamento da doença. Ele assegura que o exame de toque retal é simples e rápido, com duração de 5 a 10 segundos, e defende as consultas regulares ao médico. “Muitas vezes, o paciente acaba falando: ‘Era só isso?’. E perde o medo inicial.”